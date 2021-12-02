У Києві може з'явитися вулиця імені Олександра Омельченка

Депутат Київради від ОПЗЖ Володимир Яловий виступив з пропозицією надати одній з вулиць столиці імені колишнього мера. Яловий довгий час був заступником Омельченка, коли той очолював Київ.

З такою ініціативою місцевий депутат виступив під час засідання Київради 2 листопада. Віталій Кличко, почувши пропозицію, розпорядився підготувати відповідний проєкт рішення міської ради.

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Яку саме вулицю можуть перейменувати на честь Омельченка, наразі невідомо.

Хочуть увічнити пам'ять колишнього мера

Свій виступ Яловий почав з того, що Омельченко був Героєм України, почесним громадянином Києва, заслуженим будівельником України, колишнім мером та народним депутатом і депутатом Київради багатьох скликань.

Перейменування однієї з вулиць на честь ексмера, на думку представника "Опозиційної платформи – За життя", буде символічним знаком шани за розбудову Києва.

Очолював місто понад 10 років

Омельченко був видним політичним діячем Києва та України. Він очолював столицю з 1999 по 2006 рік, був народним депутатом та зробив чималий вклад у розвиток столиці. Крім того, ексмер потрапляв у скандальні ситуації, пов'язані зі смертельними ДТП та корупцією. Також колишнього мера запам'ятали як людину, яка починала робочий день о 5 ранку. Снідав він 50 грамами горілки.

Що відомо про смерть Омельченка

83-річний політик у відставці помер 25 листопада у віці 83 років. Життя Омельченка забрав COVID-19. Син покійного стверджує, що його батько був повністю щепленим, однак вік та супутні захворювання дали коронавірусу сильно уразити легені колишнього мера. В останні хвилини медики намагалися реанімувати Омельченка, але повернути його до життя їм не вдалося.