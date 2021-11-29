Віддати данину пам'яті померлому прийшли пересічні кияни, політики, його колеги, колишні підлеглі та чинний міський голова Віталій Кличко. Люди принесли до труни багато квітів. Біля неї стояла почесна військова варта.

До теми У Києві прощаються з ексмером Омельченком: фото та відео з церемонії



На прощання з Омельченком людей пускали групами / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Віталій Кличко виголосив зворушливу промову про Омельченка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Нагороди Олександра Омельченка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Хвороба перемогла

Колишнього мера Києва Омельченка не стало 25 листопада після тривалої боротьби з коронавірусом. Інфекція та супутні захворювання не залишили медикам шансів врятувати життя чоловіка.

Його син розповів, що лікарі намагалися реанімувати батька, але виявилися безсилими. Хвороба надто сильно пошкодила легені.



Прощання відбувалося у колонній залі КМДА / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Віталій Кличко висловив співчуття родині покійного / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Біля труни Омельченка стояла почесна варта / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На прощанні намагалися дотримуватися карантинних обмежень / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Труна з тілом Омельченка була відкритою / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



У залі, де відбувалося прощання, розставили портрети Омельченка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Біля труни стояло безліч вінків із живих квітів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Попрощатися з Омельченком прийшло багато політиків та його колишніх соратників / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Колонна зала КМДА була вся заставлена квітами / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Попрощатися з колишнім мером прийшли і звичайні кияни / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Віталій Кличко біля труни Олександра Омельченка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чим Омельченко запам'ятався киянам

На політичному олімпі Києва Омельченко перебував з 1994 року, а очолював столицю з 1999 по 2006 рік. Крім того, діяч встиг побути і народним обранцем у Верховній Раді.

Окрім скандальних історій, пов'язаних зі смертельними автотрощами та корупцією, містянам колишній голова Києва запам'ятався і курйозними випадками. Так, він любив починати свій день з 50 грамів горілки, хизувався перед журналістами умінням стояти на голові та святкував день народження о 5 годині ранку.