Олександр Омельченко молодший розповів, що в його батька було одразу кілька захворювань. Мовляв, намагалися реанімувати, проте це було безрезультатно.

До теми Любив Київ і творив його історію, – Кличко про смерть Омельченка

Не захотів назвати всі хвороби

За словами чоловіка, політик помер від коронавірусу. Окрім цього, в нього були супутні захворювання, однак їхні назви не оприлюднюють.

Помер батько від коронавірусу. Не хочу розповідати про всі його хвороби. Намагалися реанімувати, але нічого не змогли зробити,

– сказав син покійного ексмера.

Про потрапляння політика до лікарні з COVID-19 повідомили ще 18 листопада. Тоді він хворів уже 11 днів і мав ураження великої частини легень.

Головне про смерть Омельченка

Колишній мер столиці відійшов у вічність на 84-му році життя. Його не стало 25 листопада. Першим про це повідомив президент "Ліко-Холдингу" Ігор Лисов.

Згодом це прокоментував і теперішній мер Києва Віталій Кличко. Він поділився теплими спогадами, які пов'язані з Олександром Омельченком.