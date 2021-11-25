Александр Омельченко младший рассказал, что у его отца было сразу несколько заболеваний. Мол, пытались реанимировать, однако это было безрезультатно.

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Не захотел назвать все болезни

По словам мужчины, политик умер от коронавируса. Кроме этого, у него были сопутствующие заболевания, однако их перечень не обнародуют.

Умер отец от коронавируса. Не хочу рассказывать обо всех его болезнях. Пытались реанимировать, но ничего не смогли сделать,

– сказал сын покойного экс-мэра.

О попадании политика в больницу с COVID-19 сообщили еще 18 ноября. Тогда он болел уже 11 дней и имел поражение большой части легких.

Главное о смерти Омельченко

Бывший мэр столицы отошел в вечность на 84-м году жизни. Его не стало 25 ноября. Первым об этом сообщил президент "Лико-холдинга" Игорь Лысов.

Впоследствии это прокомментировал и нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Он поделился теплыми воспоминаниями, которые связаны с Александром Омельченко.