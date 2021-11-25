Передусім теперішній мер Києва висловив співчуття родині померлого. Також поділився світлими спогадами про нього.

До теми Помер ексмер Києва Омельченко

Були знайомі багато років

Кличко написав, що знав свого попередника на цій посаді багато років. Мовляв, той особисто приходив, щоб підтримувати його з братом на поєдинках. Також мер сказав, що Омельченко розповідав йому про нюанси політики. Зокрема, про нюанси управління столицею України.

Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію,

– написав Віталій Кличко

Також він додав, що міг дискутувати з Омельченком і навіть сперечатися. Адже навіть, коли вони не погоджувалися один з одним, це не перекреслювало любов до столиці.



Віталій Кличко разом із Олександром Омельченком / Фото BBC

Що відомо про смерть політика

Незадовго до цього повідомили, що Омельченко потрапив до лікарні з коронавірусом. Його стан оцінювали як важкий, оскільки були сильно уражені легені. Ймовірно, саме це стало причиною смерті. Син колишнього мера запевняв, що той був вакцинованим.

Омельченко почав працювати в КМДА в 1994 році. Тоді він був заступником голови з питань будівництва, а також виконувачем обов'язків голови КМДА.

Головою ж установи він став уже через 2 роки й пробув на цій посаді аж до 2006. Київським міським головою Омельченко став у 1999 році й був ним також до 2006 року. А протягом 2007 – 2012 років мав мандат депутата Верховної Ради.

Читайте повний текст допису Віталія Кличка:

Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради.

Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця.

Ми були знайомі багато років….Колись він відвідував мої та брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію.

Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра Олександровича…

Світла пам'ять…