Відомо, що останнім часом він боровся з коронавірусом. Про те, що ексочільник Києва відійшов у засвіти, повідомив президент "Ліко-Холдингу" Ігор Лисов.

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Імовірна причина смерті

Ще 18 листопада стало відомо, що Омельченка госпіталізували до лікарні у важкому стані з коронавірусом. У нього були сильно уражені легені. Імовірно, саме ця хвороба забрала життя політика.

За життя Омельченка боролися у лікарні "Феофанія". Він увесь час перебував під кисневою маскою. Син колишнього мера столиці запевнив, що батько був вакцинованим.

Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка… Висловлюю глибокі співчуття сім’ї та рідним з приводу непоправної втрати… Вічна пам'ять…

– написав з приводу його смерті Лисов.

Кличко висловив співчуття

На смерть Омельченка вже відреагував чинний мер Києва Віталій Кличко. Він поділився теплими спогадами про нього.

"Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років….Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею", – написав Кличко.

Також очільник Києва зазначив, що міг не завжди бути згодним з Омельченком, але впевнений в одному – його попередник любив Київ і був одним із творців його історії.

Ким був Олександр Омельченко Політик народився в селі Зозів на Вінничині. Свою кар'єру в КМДА він почав у 1994 році, обійнявши посаду заступника голови з питань будівництва. Згодом Омельченко став заступником голови, виконувачем обов'язків голови КМДА, першим заступником голови КМДА і зрештою головою КМДА (8 серпня 1996 — 20 квітня 2006). З 30 квітня 1998 року по 30 травня 1999 року Омельченко був головою Київської міської ради, а з 30 травня 100 року по 14 квітня 2006 року –київським міським головою. Впродовж 2007 – 2012 років Омельченко займався політичною діяльністю у стінах Верховної Ради – його обрали народним депутатом України. Крім того, політик очолив Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України.

Тексти публікацій Ігоря Лисова, Віталія Кличка:

Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка… Висловлюю глибокі співчуття сім'ї та рідним з приводу непоправної втрати… Вічна пам'ять..

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Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради.

Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця.

Ми були знайомі багато років… Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним із тих, хто творив його сучасну історію.



Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра Олександровича…

Світла пам'ять…