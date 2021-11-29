Отдать дань памяти умершему пришли рядовые киевляне, политики, его коллеги, бывшие подчиненные и действующий городской голова Виталий Кличко. Люди принесли к гробу много цветов. Возле него стоял почетный военный караул.

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На прощание с Омельченко людей пускали группами / Фото Валентины Полищук, 24 канал Виталий Кличко произнес трогательную речь об Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Награды Александра Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Болезнь победила

Бывшего мэра Киева Омельченко не стало 25 ноября после длительной борьбы с коронавирусом. Инфекция и сопутствующие заболевания не оставили медикам шансов спасти жизнь мужчины.

Его сын рассказал, что врачи пытались реанимировать отца, но оказались бессильными. Болезнь слишком сильно повредила легкие.

Прощание происходило в колонном зале КГГА / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Виталий Кличко выразил соболезнования семье покойного / Фото Валентины Полищук, 24 канал



У гроба Омельченко стоял почетный караул / Фото Валентины Полищук, 24 канал



На прощании пытались соблюдать карантинные ограничения / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Гроб с телом Омельченко был открыт / Фото Валентины Полищук, 24 канал



В зале, где происходило прощание, расставили портреты Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал



У гроба стояло множество венков из живых цветов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Попрощаться с Омельченко пришло много политиков и его бывших соратников / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Колонный зал КГГА был весь заставлен цветами / Фото Валентины Полищук, 24 канал Проститься с бывшим мэром пришли и обычные киевляне / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Виталий Кличко возле гроба Александра Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Чем Омельченко запомнился киевлянам

На политическом олимпе Киева Омельченко находился с 1994 года, а возглавлял столицу с 1999 по 2006 год. Кроме того, политический деятель успел побыть и народным избранником в Верховной Раде.

Кроме скандальных историй, связанных со смертельной аварией и коррупцией, горожанам бывший глава Киева запомнился и курьезными случаями. Так, он любил начинать свой день с 50 граммов водки, щеголял перед журналистами умением стоять на голове и праздновал день рождения в 5 часов утра.