Отдать дань памяти умершему пришли рядовые киевляне, политики, его коллеги, бывшие подчиненные и действующий городской голова Виталий Кличко. Люди принесли к гробу много цветов. Возле него стоял почетный военный караул.

К теме В Киеве прощаются с эксмэром Омельченко: фото и видео с церемонии

Прощання з Олександром Омельченком, ексмер Києва помер від коронавірусу
На прощание с Омельченко людей пускали группами / Фото Валентины Полищук, 24 каналОлександр Омельченко помер, прощання, похоронВиталий Кличко произнес трогательную речь об Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Олександр Омельченко помер, коронавірус, прощання, похорон, Київ

Награды Александра Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Болезнь победила

Бывшего мэра Киева Омельченко не стало 25 ноября после длительной борьбы с коронавирусом. Инфекция и сопутствующие заболевания не оставили медикам шансов спасти жизнь мужчины.

Его сын рассказал, что врачи пытались реанимировать отца, но оказались бессильными. Болезнь слишком сильно повредила легкие.

Олександр Омельченко, смерть ексмера Києва, прощання у КМДАПрощание происходило в колонном зале КГГА / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Олександр Омельченко помер від коронавірусу, прощання з ексмером КиєваВиталий Кличко выразил соболезнования семье покойного / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Олександр Омельченко помер, прощання у КМДА, похорон
У гроба Омельченко стоял почетный караул / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Олександр Омельченко помер, прощання, похорон, церемонія у КМДА
На прощании пытались соблюдать карантинные ограничения / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощання з Олександром Омельченком, ексмер Києва помер від коронавірусу
Гроб с телом Омельченко был открыт / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощання з Олександром Омельченком, ексмер Києва помер від коронавірусу
В зале, где происходило прощание, расставили портреты Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощання з Олександром Омельченком, ексмер Києва помер від коронавірусу
У гроба стояло множество венков из живых цветов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощання з Олександром Омельченком, ексмер Києва помер від коронавірусуПопрощаться с Омельченко пришло много политиков и его бывших соратников / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощання з Олександром Омельченком, ексмер Києва помер від коронавірусу
Колонный зал КГГА был весь заставлен цветами / Фото Валентины Полищук, 24 каналПрощання з Олександром Омельченком, ексмер Києва помер від коронавірусуПроститься с бывшим мэром пришли и обычные киевляне / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощання з Олександром Омельченком, ексмер Києва помер від коронавірусу

Виталий Кличко возле гроба Александра Омельченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Чем Омельченко запомнился киевлянам

На политическом олимпе Киева Омельченко находился с 1994 года, а возглавлял столицу с 1999 по 2006 год. Кроме того, политический деятель успел побыть и народным избранником в Верховной Раде.

Кроме скандальных историй, связанных со смертельной аварией и коррупцией, горожанам бывший глава Киева запомнился и курьезными случаями. Так, он любил начинать свой день с 50 граммов водки, щеголял перед журналистами умением стоять на голове и праздновал день рождения в 5 часов утра.