С такой инициативой местный депутат выступил во время заседания Киевсовета 2 ноября. Виталий Кличко, услышав предложение, распорядился подготовить соответствующий проект решения городского совета.

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Какую именно улицу могут переименовать в честь Омельченко, пока неизвестно.

Хотят увековечить память бывшего мэра

Свое выступление Яловой начал с того, что Омельченко был Героем Украины, почетным гражданином Киева, заслуженным строителем Украины, бывшим мэром и народным депутатом и депутатом Киевсовета многих созывов.

Переименование одной из улиц в честь экс-мэра, по мнению представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", будет символическим знаком почета за развитие Киева.

Возглавлял город более 10 лет

Омельченко был видным политическим деятелем Киева и Украины. Он возглавлял столицу с 1999 по 2006 год, был народным депутатом и сделал немалый вклад в развитие столицы. Кроме того, экс-мэр попадал в скандальные ситуации, связанные со смертельными ДТП и коррупцией. Также бывшего мэра запомнили как человека, который начинал рабочий день в 5 утра. Завтракал он 50 граммами водки.

Что известно о смерти Омельченко

83-летний политик в отставке скончался 25 ноября в возрасте 83 лет. Жизнь Омельченко унес COVID-19. Сын покойного утверждает, что его отец был полностью привитым, однако возраст и сопутствующие заболевания дали коронавирусу сильно поразить легкие бывшего мэра. В последние минуты медики пытались реанимировать Омельченко, но вернуть его к жизни им не удалось.