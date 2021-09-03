ЗМІ пишуть про локдаун у Києві уже з 15 вересня: у Держспоживслужбі не підтверджують

Київ готується до того, аби запровадити жорсткі карантинні обмеження вже з 15 вересня. Таку інформацію з посиланням на власні джерела оприлюднили ЗМІ. У Держспоживслужбі Києва кажуть, підстав для локдауну поки немає.

Зокрема, обмеження, за інформацією ЗМІ, можуть зачепити кафе, ресторани, салони краси та інші заклади. Користування метрополітеном може бути обмежене через систему "Київ Цифровий".

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Сказали готуватись на 15 вересня, – джерела

Усім сказали готуватися на 15 вересня, у Кабміну є ще півтора тижня до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики будуть вирішувати, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що торкнеться громадського транспорту,

– повідомив співрозмовник УНН.

Передумов для локдауну поки немає, – Держспоживслужба Києва

Тим часом голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі 24 каналу запевнив, що поки локдауну не буде. Він наголосив, що наразі ситуація – повністю під контролем, а кількість хворих зростає через повернення людей з канікул та відпусток.

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