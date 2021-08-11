У Києві накрили нелегальні криптообмінники: через них фінансували проросійських провокаторів

У Києві СБУ накрила мережу підпільних обмінників криптовалюти. Через них фінансували провокації до Дня Незалежності України. Щомісяця ділки проводили до 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили, що було заблоковано 5 точок обміну – у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. В цих місцях провели обшуки.

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Обмінники були популярними

За інформацією СБУ, підпільні криптообмінники мали попит, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти й переводити їх у готівку.

Зловмисники використовували сотні номерів / Фото СБУ

Хто користувався ними

Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmone" тощо.

Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Працювали з початку року

Мережа функціонувала від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Зловмисники пропускали через неї майже 30 мільйонів гривень щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу.

Під час обшуків СБУ вилучила валюту в еквіваленті 1 мільйон гривень / Фото СБУ