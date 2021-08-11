Правоохранители сообщили, что были заблокированы 5 точек обмена – в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. В этих местах провели обыски.

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Обменники были популярны

По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и переводить их в наличность.



Злоумышленники использовали сотни номеров / Фото СБУ

Кто пользовался ими

Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmone и другие.

В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов,

– говорится в сообщении СБУ.

Работали с начала года

Сеть работала с начала 2021 года. "Обслужили" за это время более 1000 "клиентов". Злоумышленники пропускали через нее почти 30 миллионов гривен ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода.



Во время обысков СБУ изъяла валюту в эквиваленте 1 миллион гривен / Фото СБУ