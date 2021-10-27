У Києві неадекватний водій протаранив машину акторки Римми Зюбіної

Незвична ДТП сталася у Києві вранці 27 жовтня. Водій елітного Lexus їхав зустрічною смугою та навмисно протаранив легковик акторки та телеведучої Римми Зюбіної.

За словами зірки багатьох популярних серіалів, власник вкрай дорогої машини дуже нахабно порушував правила дорожнього руху, а також погрожував потерпілій стороні після аварії.

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Чим саме закінчився інцидент, невідомо. Скоріш за все, на винуватця аварії склали протокол про вчинення ДТП.

Вимагав, аби йому поступилися дорогою

Як зазначила Зюбіна, водій Lexus виїхав на зустрічну смугу, аби об'їхати затор.

Машина акторки не поступилася місцем нахабному водію, тому він вирішив покарати тих, кому не до вподоби така неповага на дорозі.

Позашляховик з дніпровською реєстрацією врізався у Nissan Leaf Зюбіної, після чого погрожував "розбити ї**ло її сину".

У коментарях до допису акторки у фейсбуці користувачі зазначили, що кожного дня бачать сотні власників елітних машин, які рухаються зустрічкою та вважають, що всі винні їх пропускати.

Дивіться відео з місця ДТП за участю Римми Зюбіної: