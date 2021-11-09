У Києві некерований "КамАЗ" мчав понад 100 метрів та врізався у ВАЗ і багатоповерхівку
Джерело:"Київ оперативний"
Надзвичайна аварія сталася ввечері 8 листопада на проспекті Науки у Києві. Водій вантажівки забув поставити її на ручне гальмо, через що багатотонна машина поїхала з гори вниз.
Інцидент стався на проспекті Науки, 33 у Голосіївському районі столиці. Водій "КамАЗа" залишив машину на зупинці громадського транспорту та вийшов у магазин, аби купити цигарки.
Дивіться також Неподалік Львова 14-річний мотоцикліст спричинив смертельну ДТП
Так званим ручником чоловік не скористався.
Вантажівка зупинилася у стіні будинку
Вантажівка "проїхалася" по ВАЗу / Фото dtp.kiev.ua
- Доки водія не було всередині, багатотонна вантажівка почала котитися вниз.
- На щастя, на дорозі у цей момент нікого не було, тому некерований "КамАЗ" накоїв не надто багато біди.
- Вантажівка влетіла лише у старенький припаркований ВАЗ, в якому нікого не було.
- Легковик не міг зупинити машину, яка серйозно розігналася, тому та поїхала у напрямку багатоповерхівки.
- Зупинився "КамАЗ" лише у стіні будинку.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працювали патрульні поліцейські. Як саме правоохоронці кваліфікували подію, наразі невідомо.
Дивіться відео незвичайної аварії за участю некерованого "КамАЗа" у Києві: