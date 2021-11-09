Інцидент стався на проспекті Науки, 33 у Голосіївському районі столиці. Водій "КамАЗа" залишив машину на зупинці громадського транспорту та вийшов у магазин, аби купити цигарки.

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Так званим ручником чоловік не скористався.

Вантажівка зупинилася у стіні будинку



Вантажівка "проїхалася" по ВАЗу / Фото dtp.kiev.ua

Доки водія не було всередині, багатотонна вантажівка почала котитися вниз.

На щастя, на дорозі у цей момент нікого не було, тому некерований "КамАЗ" накоїв не надто багато біди.

Вантажівка влетіла лише у старенький припаркований ВАЗ, в якому нікого не було.

Легковик не міг зупинити машину, яка серйозно розігналася, тому та поїхала у напрямку багатоповерхівки.

Зупинився "КамАЗ" лише у стіні будинку.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працювали патрульні поліцейські. Як саме правоохоронці кваліфікували подію, наразі невідомо.

Дивіться відео незвичайної аварії за участю некерованого "КамАЗа" у Києві: