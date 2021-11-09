Инцидент произошел на проспекте Науки, 33 в Голосеевском районе столицы. Водитель "КамАЗа" оставил машину на остановке общественного транспорта и вышел в магазин, чтобы купить сигареты.

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Так называемым ручником мужчина не воспользовался.

Грузовик остановился в стене дома



Грузовик "проехался" по ВАЗу / Фото dtp.kiev.ua

Пока водителя не было внутри, многотонный грузовик начал катиться вниз.

К счастью, на дороге в этот момент никого не было, поэтому неуправляемый "КамАЗ" натворил не слишком много беды.

Грузовик влетел только в старенький припаркованный ВАЗ, в котором никого не было.

Легковушка не могла остановить машину, которая серьезно разогналась, поэтому и поехал в направлении многоэтажки.

Остановился "КамАЗ" только в стене дома.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали патрульные полицейские. Как именно правоохранители квалифицировали произошедшее, пока неизвестно.

Смотрите видео необычной аварии с участием неуправляемого "КамАЗа" в Киеве: