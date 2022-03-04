У Києві один із заводів потрапив під ракетний обстріл

По одному з підприємств столиці окупант поцілив ракетами. За попередньою інформацією, загиблих немає, проте є поранені

Наслідки потрапляння ворожої ракети по підприємству видно на фото, які оприлюднили у мережі. Значно пошкоджено будівлі.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ракета потрапила у завод у столиці

На фото видно, що у приміщення заводу вибило вікна та двері. Також завалились конструкції. На щастя, загиблих внаслідок ракетного обстрілу немає.

Приміщення сильно пошкоджені / Фото Юрія Гусєва

Будівля залишилась повністю без вікон / Фото Юрія Гусєва

У Києві продовжили комендантську годину

Зазначимо, що через загрозу у столиці продовжили дію комендантської години. На вихідні 5 та 6 березня вона залишається без змін і триватиме із 20:00 вечора до 7:00 ранку.

Також киян закликали пересуватись містом дуже обережно. У КМДА радять зберігати спокій та користуватись перевіреними джерелами інформації.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.