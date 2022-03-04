У Києві один із заводів потрапив під ракетний обстріл
Джерело:"РБК-Україна"
По одному з підприємств столиці окупант поцілив ракетами. За попередньою інформацією, загиблих немає, проте є поранені
Наслідки потрапляння ворожої ракети по підприємству видно на фото, які оприлюднили у мережі. Значно пошкоджено будівлі.
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Ракета потрапила у завод у столиці
На фото видно, що у приміщення заводу вибило вікна та двері. Також завалились конструкції. На щастя, загиблих внаслідок ракетного обстрілу немає.
У Києві продовжили комендантську годину
Зазначимо, що через загрозу у столиці продовжили дію комендантської години. На вихідні 5 та 6 березня вона залишається без змін і триватиме із 20:00 вечора до 7:00 ранку.
Також киян закликали пересуватись містом дуже обережно. У КМДА радять зберігати спокій та користуватись перевіреними джерелами інформації.