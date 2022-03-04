Последствия попадания вражеской ракеты по предприятию видны на обнародованных в сети фото. Значительно повреждены здания.

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Ракета попала в завод в столице

На фото видно, что в здании завода выбило окна и двери. Также рухнули конструкции. К счастью, погибших в результате ракетных обстрелов нет.

Помещения сильно повреждены / Фото Юрия Гусева

Здание осталось полностью без окон / Фото Юрия Гусева

В Киеве продлили комендантский час

Отметим, что из-за угрозы в столице продлили действие комендантского часа . На выходные 5 и 6 марта он остается без изменений и продлится с 20:00 до 7:00 утра.

Также киевлян призывали передвигаться по городу очень осторожно. В КГГА советуют сохранять спокойствие и пользоваться проверенными источниками информации.