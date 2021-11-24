У Києві оголосили перший рівень небезпеки через ожеледь

У столиці та Київській області оголосили перший рівень небезпечності через погіршення погодних умов 24 листопада. Людей попередили про ожеледь на дорогах.

Рятувальники нагадали, що це природне явище може ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг.

До теми Київ рясно засипає снігом: видовищний фоторепортаж зі столиці

Якою буде погода

За даними Укргідрометцентру, 24 листопада у Києві опади очікуються лише вночі – мокрий сніг. Вітер матиме західний напрямок, його швидкість досягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 2 – 4 градусів тепла, а вночі – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

Як захиститися від травм на слизькій дорозі

Водіям варто змінити літню гуму на зимову.

Не слід забувати про дотримання дистанції і вибір безпечної швидкості руху.

Треба заздалегідь знижувати швидкість перед пішохідними переходами, школами, дитсадками тощо.

Пішоходам бажано не поспішати і не тримати руки в кишенях під час ходьби слизькими вулицями.

Бути пильними як на узбіччях, так і на переходах, адже через ожеледь авто може занести куди завгодно.

Вечір аварій через снігопад

Через перший снігопад сезону 23 листопада у столиці зафіксували величезну кількість аварій. За даними поліції, з 17:00 до 22:00 на шляхах Києва трапилося 25 дорожньо-транспортних пригод.