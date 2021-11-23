Ввечері, коли на дворі геть темно, засніжений Київ виглядає особливо красиво. Відблиски світла у сніжинках створюють магічне відчуття наближення новорічних свят.

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Попри те, що більшість все ж таки радіє цьому явищу природи, автомобілістам наразі не позаздриш – через снігопад столиця зупинилася у серйозних заторах.

Синоптики прогнозують ожеледицю

Працівники Укргідрометцентру стверджують, що вночі та вранці 24 листопада на дорогах міста очікується ожеледиця.

Через це пішоходів та водіїв просять бути обережними під час пересувань столицею.

Дорожники Київавтодору почали обробляти дорожні покриття мостів, шляхопроводів та вулиць з бруківкою протиожеледними засобами ще до початку опадів.

Втім, навіть несприятливі погодні умови на дорогах не здатні погіршити настрій киян від першого снігу.

Дивіться фото першого снігу у Києві / Фото журналістів 24 каналу: Валентини Поліщук, Вікторії Войт та Ірини Вихрущ