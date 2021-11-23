Вечером, когда на дворе совсем темно, заснеженный Киев выглядит особенно красиво. Блики света в снежинках создают волшебное чувство приближения новогодних праздников.
Смотрите Киев покрывает первым снегом: коммунальщики уже отправились на обработку дорог – яркие фото и видео
Несмотря на то, что большинство все же радуется этому явлению природы, автомобилистам пока не позавидуешь – из-за снегопада столица остановилась в серьезных пробках.
Синоптики прогнозируют гололедицу
Снег обильно укрывает столицу / Фото Ирины Вихрущ
Работники Укргидрометцентра утверждают, что ночью и утром 24 ноября на дорогах города ожидается гололедица.
Подъезды к Южному мосту / Фото Ирины Вихрущ
Поэтому пешеходов и водителей просят быть осторожными во время передвижений по столице.
Надднепрянское шоссе / Фото Валентины Полищук
Дорожники Киевавтодора начали обрабатывать дорожные покрытия мостов, путепроводов и улиц с брусчаткой противогололедными средствами еще до начала осадков.
Станция "Днепр" / Фото Валентины Полищук
Впрочем, даже неблагоприятные погодные условия на дорогах не способны усугубить настроение киевлян от первого снега.
Арсенальная площадь в снегу / Фото Валентины Полищук
Станция "Арсенальная" / Фото Валентины Полищук
Заснеженная улица Антоновича / Фото Валентины Полищук
Здание военного госпиталя / Фото Виктории Довгань
Возле пешеходной Бессарабки / Фото Виктории Довгань
В Киеве снежит везде / Фото Виктории Довгань