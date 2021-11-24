Рятувальники нагадали, що це природне явище може ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг.
До теми Київ рясно засипає снігом: видовищний фоторепортаж зі столиці
Якою буде погода
За даними Укргідрометцентру, 24 листопада у Києві опади очікуються лише вночі – мокрий сніг. Вітер матиме західний напрямок, його швидкість досягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 2 – 4 градусів тепла, а вночі – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.
Як захиститися від травм на слизькій дорозі
- Водіям варто змінити літню гуму на зимову.
- Не слід забувати про дотримання дистанції і вибір безпечної швидкості руху.
- Треба заздалегідь знижувати швидкість перед пішохідними переходами, школами, дитсадками тощо.
- Пішоходам бажано не поспішати і не тримати руки в кишенях під час ходьби слизькими вулицями.
- Бути пильними як на узбіччях, так і на переходах, адже через ожеледь авто може занести куди завгодно.
Вечір аварій через снігопад
Через перший снігопад сезону 23 листопада у столиці зафіксували величезну кількість аварій. За даними поліції, з 17:00 до 22:00 на шляхах Києва трапилося 25 дорожньо-транспортних пригод.