У Києві перейменували ТРЦ на честь сорту конопель

22 вересня 2021 , 08:43
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Джерело:

спільнота "Життя Оболонського Району та Мінського Масиву"

Торгово-розважальний центр Dream Town у Києві отримав нову назву в рамках ребрендингу. Власник Гарік Корогодський та ті, хто працював над проєктом, сподіваються збільшити відвідуваність закладу щонайменше на 40%.

Нову вивіску на фасаді ТРЦ в Оболоні побачили місцеві мешканці 21 вересня. Ті, хто знається на сортах конопель, звернули увагу на те, що об'єкт назвали саме на честь одного з них.

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Відтепер Dream Town 2 має назву Dream Berry. Перший торговельний центр назвали Dream yellow.

Рятують провальний проєкт

  • У місцевих спільнотах у фейсбуці пожартували, що власник ТРЦ Гарік Корогодський знається на креативних назвах.
  • Також користувачі зазначили, що обов'язково відвідають оновлений торговельний центр, коли той відкриється.
  • Втім, мешканці Оболоні підкреслили, що не дуже вірять в успіх Dream Berry та Dream yellow.

За словами киян, єдиною мотивацією для поїздки до Dream Town за останні роки у них був похід до аквапарку. Самі ж торговельні центри були майже пустими, оскільки через завищені ціни орендувати там місця магазини не могли. Для компенсації цього аспекту підприємці підвищували вартість своїх товарів.

Згідно з офіційними даними, загальна площа обох ТРЦ – 160 тисяч квадратних метрів. Комплекс Dream Berry та Dream yellow є одним з найбільших у Києві. Загальна сума реставрації, за деякими даними, становить майже 12 мільйонів доларів.

Автор: Олексій Чибісов