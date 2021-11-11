У Києві під час руху спалахнула маршрутка з пасажирами

Надзвичайна подія, ймовірно пов'язана з вкрай поганим технічним станом київських маршрутних таксі, сталася вранці 11 листопада. Мікроавтобус, який рухався маршрутом №411, загорівся під час руху.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася торгівельного центру "Колібріс" у Києві. У автобуса "Атаман" загорілася задня частина, однак вогню не дали розповсюдитися.

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Водій транспортного засобу швидко зупинився та випустив всіх пасажирів на вулицю.

Допомога рятувальників не знадобилася

Маршрутник, а також інші свідки пожежі, кинулися гасити транспортний засіб вогнегасниками. Їм це вдалося.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Бійців ДСНС на місце події навіть не викликали.

Чи зафіксували цю подію поліцейські, наразі невідомо.

Активісти спільноти dtp.kiev.ua закликали всіх водіїв перевірити засоби для гасіння пожежі у своїх автівках.

Через що саме сталася пожежа, невідомо. У коментарях до повідомлення про інцидент користувачі припустили, що загорілася маршрутка саме через її технічний стан.

Київ бореться з іржавими маршрутками

Влада столиці намагається прибрати якомога більше застарілих маршрутних таксі з доріг міста. Для цього у КМДА оголосили нові вимоги до фірм-перевезників, які зобов'язали підписати всі компанії. Крім того, дотримання нових правил є обов'язковою умовою для участі у конкурсі на перевезення пасажирів у столиці.

Втім, деякі компанії почали чинити владі шалений опір, нападати на конкурентів та займатися інформаційними атаками на столичних посадовців.