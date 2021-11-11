Дорожньо-транспортна пригода трапилася торгівельного центру "Колібріс" у Києві. У автобуса "Атаман" загорілася задня частина, однак вогню не дали розповсюдитися.
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Водій транспортного засобу швидко зупинився та випустив всіх пасажирів на вулицю.
Допомога рятувальників не знадобилася
- Маршрутник, а також інші свідки пожежі, кинулися гасити транспортний засіб вогнегасниками. Їм це вдалося.
- Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Бійців ДСНС на місце події навіть не викликали.
- Чи зафіксували цю подію поліцейські, наразі невідомо.
Активісти спільноти dtp.kiev.ua закликали всіх водіїв перевірити засоби для гасіння пожежі у своїх автівках.
Через що саме сталася пожежа, невідомо. У коментарях до повідомлення про інцидент користувачі припустили, що загорілася маршрутка саме через її технічний стан.
Київ бореться з іржавими маршрутками
Влада столиці намагається прибрати якомога більше застарілих маршрутних таксі з доріг міста. Для цього у КМДА оголосили нові вимоги до фірм-перевезників, які зобов'язали підписати всі компанії. Крім того, дотримання нових правил є обов'язковою умовою для участі у конкурсі на перевезення пасажирів у столиці.
Втім, деякі компанії почали чинити владі шалений опір, нападати на конкурентів та займатися інформаційними атаками на столичних посадовців.