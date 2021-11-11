Дорожно-транспортное происшествие случилось возле торгового центра "Колибрис" в Киеве. У автобуса "Атаман" загорелась задняя часть, однако огню не дали распространиться.

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Водитель транспортного средства быстро остановился и выпустил всех пассажиров на улицу.

Помощь спасателей не понадобилась

Маршрутчик, а также другие свидетели пожара, бросились тушить транспортное средство огнетушителями. Им это удалось.

В результате инцидента никто не пострадал. Бойцов ГСЧС на место происшествия даже не вызвали.

Зафиксировали ли это событие полицейские, пока неизвестно.

Активисты сообщества dtp.kiev.ua призвали всех водителей проверить средства для тушения пожара в своих автомобилях.

Из-за чего именно произошел пожар, неизвестно. В комментариях к сообщению об инциденте пользователи предположили, что загорелась маршрутка именно из-за ее технического состояния.

Киев борется со ржавыми маршрутками

Власти столицы пытаются убрать как можно больше устаревших маршрутных такси с дорог города. Для этого в КГГА объявили новые требования к фирмам-перевозчикам, которые обязали подписать все компании. Кроме того, соблюдение новых правил является обязательным условием для участия в конкурсе на перевозку пассажиров в столице.

Впрочем, некоторые компании начали оказывать власти яростное сопротивление, нападать на конкурентов и заниматься информационными атаками на столичных чиновников.