У Києві підлітки познущалися над хворою бабусею, направляючи на неї пістолет
Джерело:телеграм-канал "Всевидящее око"
У Києві підлітки жорстоко познущалися над прикутою до ліжка бабусею. Вони намагалися залякати її зброєю і знімали це на відео. Коли саме трапився кричущий інцидент – невідомо, однак відео з'явилося у мережі 1 листопада.
Підлітки зухвало сміялися на камеру й навіть не думали припиняти невдалий "розіграш". Крім того, вони знайшли цинічне виправдання своїй поведінці.
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На кадрах видно, що хлопці ціляться у голову бабусі, імітують спуск гачка, а хтось із них регоче за кадром, вигукуючи: "Не стріляй".
Жінка пильно стежила за їхніми діями, але нічого зробити і сказати не могла. Після цього один із юнаків, сміючись, приклав пістолет собі до скроні.
Підліток, причетний до знущань над хворою бабусею / Фото з телеграм-каналу "Всевидящее око"
Підліток виправдав свою жортокість безпорадністю ліьньої жінки / Фото з телеграм-каналу "Всевидящее око"
Виправдали "жарт" безпорадністю бабусі
Згодом у переписці в телеграмі один із кривдників хворої жінки завив, що пістолет був несправжнім. Крім того, він не побачив нічого такого у своїх діях, оскільки бабусі нібито байдуже. За його словами, за жінкою доглядають і годують, але думати вона вже не може.
Вибачення не забарилися
Після того, як ситуація зі знущанням над бабусею набула розголосу, один із хлопців поквапився зняти відео з вибаченнями. У ролику він запевнив, що більше таке не повториться, а також нецензурно обізвав сам себе за скоєне.
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