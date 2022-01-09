У Києві після зіткнення спалахнуло авто з водієм: моторошні відео та фото

У Голосіївському районі Києва 9 січня сталася надзвичайна трагедія. Там після аварії різко почав палати легковик.

У ньому в цей момент перебував водій. Хоч рятувальники прибули в це місце на Столичному шосе досить швидко, чоловіка врятувати вже не змогли.

Нещодавно У Києві автомобіль патрульних загорівся під час руху

Залишилося згарище каркасу

Повідомлення про цю подію надійшло в ДСНС о 14:22. Виявилося, що внаслідок зіткнення загорівся лише легковий автомобіль Mitsubishi. На відео, яке оприлюднили в мережі, помітно, що полум'я було вкрай сильним. Тому витягти тіло потерпілого не могли.

Пожежа легковика в Голосіївському районі: дивіться відео

Погасили пожежу менш ніж за 15 хвилин після звернення. Та від авто все ж залишився лише обпалений каркас. Тіло загиблого було заблоковане, тому його довелося діставати за допомогою гідравлічного інструменту.



Каркас, який залишився від цього автомобіля / Фото ДСНС

Постраждала маленька дитина

На місце також прибула швидка допомога, яка забрала маленького хлопчика. Він був в іншому автомобілі цієї ДТП – Subaru. Оскільки дитина постраждала, її госпіталізували разом із матір'ю.



Автомобіль рятувальників на місці трагедії / Фото ДСНС

Інша подія в цей день

Зранку 9 січня сталася жахлива аварія неподалік від Дніпра. Там мікроавтобус Mercedes на швидкості врізався у вантажівку. Як наслідок, постраждали одразу кілька людей.

На фото та відео з місця аварії помітно, що в буса сильно понівечився корпус і вибилося лобове скло. На місце прибула швидка, яка забрала одразу кількох людей.

Читайте повний текст допису ДСНС Києва:

9 січня о 14:22 до ДСНС надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на Столичному шосе, що у Голосіївському районі столиці.

До місця події було одразу направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, одна з автівок марки «Mitsubishi» загорілася. Рятувальники провели оперативне розгортання та приступили до гасіння. Під час ліквідації пожежі, вогнеборці виявили тіло водія автівки. За допомогою гідравлічного інструменту, рятувальники деблокували тіло загиблого. О 14:38 пожежу було ліквідовано.

Також, внаслідок зіткнення отримав забої хлопчик, який із сім'єю знаходився у другій автівці, марки Subaru. Його разом із матір'ю було госпіталізовано. Для ліквідації було залучено 2 одиницю спеціальної техніки та 8 фахівців.

Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронні органи.