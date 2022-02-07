У Києві побили радника генпрокурорки Венедіктової, – ЗМІ
7 лютого 2022 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:"Обозреватель"
Група невідомих побила Зураба Адеішвілі, колишнього соратника Михеіла Саакашвілі та радника очільниці Офісу Генпрокурора України. Інцидент нібито стався 7 лютого.
За даними джерел "Обозревателя", Адеішвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли невідомі чоловіки. Перед побиттям у радника генпрокурорки спитали ім'я та прізвище.
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Які саме ушкодження отримав колишній соратник Саакашвілі, наразі невідомо.
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- На місці події працювали слідчі, які задокументували всі обставини інциденту.
- Як саме кваліфікували подію правоохоронці, поки що не зрозуміло.
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