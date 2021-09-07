У Києві на Подолі побилися водії трамвая та сміттєвоза: епічне відео

Неабиякий затор спровокували водії комунального транспорту на вулиці Дегтярівській у Києві. Працівник Київпастрансу досить агресивно відреагував на виїзд на рейки чоловіка на сміттєвозі.

Через порушення правил дорожнього руху водієм сміттєвоза між чоловіками й виник конфлікт. Закінчився ж він бійкою, в якій не було переможців.

Дивіться також У Києві помітили маршрутника з фізичними вадами, який нібито пив пиво за кермом

Очевидці події записали на відео, як комунальники з'ясовують між собою стосунки.

Сміттєвоз заблокував проїзд

Бійка між чоловіками сталася на вулиці Дегтярівській неподалік від школи №101 та кінотеатру "Київська Русь".

Як зазначили свідки інциденту, водій вантажівки вирішив об'їхати затор та вирушив на рейки. Здійснити маневр він не зміг, оскільки на заваді йому став трамвай.

Замість того, щоб спокійно роз'їхатися, чоловіки почали з'ясовувати, хто з них неправий.

За кілька секунд після перепалки водії вже щосили билися.

Через розбірки на ділянці дороги утворився чималий затор. Інші водії у ситуацію не втручалися, однак відчайдушно сигналили чоловікам, аби ті звільнили дорогу.

Дивіться відео бійки між водіями трамвая та сміттєвозу: