У Києві на Подолі побилися водії трамвая та сміттєвоза: епічне відео
7 вересня 2021 , 11:44Читать новость на русском
Джерело:ютуб "Оперативна Україна інфо"
Неабиякий затор спровокували водії комунального транспорту на вулиці Дегтярівській у Києві. Працівник Київпастрансу досить агресивно відреагував на виїзд на рейки чоловіка на сміттєвозі.
Через порушення правил дорожнього руху водієм сміттєвоза між чоловіками й виник конфлікт. Закінчився ж він бійкою, в якій не було переможців.
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Очевидці події записали на відео, як комунальники з'ясовують між собою стосунки.
Сміттєвоз заблокував проїзд
- Бійка між чоловіками сталася на вулиці Дегтярівській неподалік від школи №101 та кінотеатру "Київська Русь".
- Як зазначили свідки інциденту, водій вантажівки вирішив об'їхати затор та вирушив на рейки. Здійснити маневр він не зміг, оскільки на заваді йому став трамвай.
- Замість того, щоб спокійно роз'їхатися, чоловіки почали з'ясовувати, хто з них неправий.
- За кілька секунд після перепалки водії вже щосили билися.
Через розбірки на ділянці дороги утворився чималий затор. Інші водії у ситуацію не втручалися, однак відчайдушно сигналили чоловікам, аби ті звільнили дорогу.
Дивіться відео бійки між водіями трамвая та сміттєвозу: