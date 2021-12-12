У Києві помер 38-річний колишній депутат Олексій Новіков
Джерело:пресслужба Київради
Колишній депутат міської ради Києва Олексій Новіков помер 11 грудня. Сталося це через серцевий напад.
Новіков трохи більше як місяць не дожив до 39 років. Найближчу людину втратили дружина та 4 доньок.
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Помер ексдепутат Київради Олексій Новіков
У Києві 11 грудня помер 38-річний Олексій Новіков – громадський діяч та колишній депутат Київської міської ради. Причиною смерті став серцевий напад.
У Київраді висловили співчуття рідним та близьким депутата.
Олексій Новіков у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Але життя часто буває несправедливим і забирає у розквіті сил. Вічна пам’ять!
– мовиться у повідомлення.
Коротко про Олексія Новікова
- Олексій Новіков народився у Києві. У політику пішов 2006 року, став депутатом Київради від одного з округів Дніпровського району. Балотувався від блоку Леоніда Черновецького. Вдруге Новікова обрали депутатом у 2015 році – від партії "Єдність".
- Новіков працював секретарем екологічної комісії міськради, активно боровся зі столичними забудовниками, захищав архітектурні пам’ятки Києва та закликав містян берегти довкілля.
Зверніть увагу, зовсім нещодавно в Україні молодими померли:
- 24-річний український призер чемпіонату світу Борислав Бизу.
- 42-річний колишній футболіст "Олександрії" Денис Ковба.
- А 8 жовтня мертвим знайшли 33-річного народного депутата Антона Полякова.
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