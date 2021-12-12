Новіков трохи більше як місяць не дожив до 39 років. Найближчу людину втратили дружина та 4 доньок.
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Помер ексдепутат Київради Олексій Новіков
У Києві 11 грудня помер 38-річний Олексій Новіков – громадський діяч та колишній депутат Київської міської ради. Причиною смерті став серцевий напад.
У Київраді висловили співчуття рідним та близьким депутата.
Олексій Новіков у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Але життя часто буває несправедливим і забирає у розквіті сил. Вічна пам’ять!
– мовиться у повідомлення.
Коротко про Олексія Новікова
- Олексій Новіков народився у Києві. У політику пішов 2006 року, став депутатом Київради від одного з округів Дніпровського району. Балотувався від блоку Леоніда Черновецького. Вдруге Новікова обрали депутатом у 2015 році – від партії "Єдність".
- Новіков працював секретарем екологічної комісії міськради, активно боровся зі столичними забудовниками, захищав архітектурні пам’ятки Києва та закликав містян берегти довкілля.
Зверніть увагу, зовсім нещодавно в Україні молодими померли:
- 24-річний український призер чемпіонату світу Борислав Бизу.
- 42-річний колишній футболіст "Олександрії" Денис Ковба.
- А 8 жовтня мертвим знайшли 33-річного народного депутата Антона Полякова.
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