Новиков чуть больше месяца не дожил до 39 лет. Самого родного человека потеряли жена и 4 дочери.
В канун На Волыни умер ветеран АТО с псевдонимом "Ураган"
Умер экс-депутат Киевсовета Алексей Новиков
В Киеве 11 декабря скончался 38-летний Алексей Новиков – общественный деятель и бывший депутат Киевского городского совета. Причиной смерти стал сердечный приступ.
В Киевсовете выразили соболезнования родным и близким депутата.
Алексей Новиков в статусе депутата и общественного деятеля работал во благо нашего города, всегда отстаивал интересы общины. Но жизнь часто бывает несправедливой и уносит в расцвете сил. Вечная память!
– говорится в сообщении.
Коротко об Алексее Новикове
- Алексей Новиков родился в Киеве. В политику ушел в 2006 году, стал депутатом Киевсовета от одного из округов Днепровского района. Баллотировался от блока Леонида Черновецкого. Второй раз Новикова избрали депутатом в 2015 году – от партии "Единство".
- Новиков работал секретарем экологической комиссии горсовета, активно боролся со столичными застройщиками, защищал архитектурные достопримечательности Киева и призывал горожан беречь окружающую среду.
Обратите внимание, совсем недавно в Украине молодыми умерли:
- 24-летний украинский призер чемпионата мира Борислав Бизу.
- 42-летний бывший футболист "Александрии" Денис Ковба.
- А 8 октября мертвым нашли 33-летнего народного депутата Антона Полякова.
О смерти нардепа Полякова: напоминаем подробности