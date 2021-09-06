У Києві помітили маршрутника з фізичними вадами, який нібито пив пиво за кермом

6 вересня 2021 , 20:04
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Джерело:

спільнота "Лісовий масив"

Водій їздить одним з найдовших маршрутів Києва – 242, який поєднує Лісовий масив з вулицею Вадима Гетьмана. Чоловіка, який нібито вживав алкоголь за кермом, зняли пасажири маршрутного таксі вдень 3 вересня.

Як зазначила користувачка Тетяна Бойко, маршрутник зупинив транспортний засіб та пішов до супермаркету в торговельному центрі "Блокбастер". Після цього він повернувся з пакетом, який поклав на сидіння.

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Всередині пакета чоловіка була пляшка з пивом, яку він нібито почав нишком розпивати.

До поліції ніхто не звертався

  • За словами жінки, маршрутник нібито тишком вживав алкогольний напій, однак при цьому жінка не зняла цього на відео.
  • Крім того, Бойко зазначила, що водій має фізичні вади – у нього не бачить одне око.


Я помітила, що він дістав з пакета банку з пивом, відкрив і почав "в тиху" попивати його, до того ж він без одного ока. Від шоку не встигла зняти як він його пив. Але чесно кажучи я з цього оф**іла,
– зазначила жінка, виклавши запис за участю чоловіка.

У коментарях до відео користувачі зазначили, що жінка-свідок після побаченого мала б викликати патрульних. Крім того, саме так жінка мусила б діяти, якби у неї були сумніви щодо того, чи може водій безпечно керувати мікроавтобусом.

Дивіться відео з маршрутником, який нібито вживав пиво під час поїздки з пасажирами:

Автор: Олексій Чибісов