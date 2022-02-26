У Києві повністю зупинили рух метро

26 лютого 2022 , 10:37
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Джерело:

КМДА

Жодних транспортних перевезень метрополітен столиці здійснювати не буде. Про це повідомив 26 лютого мер Києва Віталій Кличко..

За словами очільника міста, метрополітен перейшов у режим укриття. На станціях 24/7 можуть перебувати люди, однак поїзди поки що не курсуватимуть.

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Пов'язане відключення метро з тим, що на Лівому березі зафіксована спроба висадки диверсійної групи окупантів.

ЗСУ та тероборона знищуватимуть без попереджень

  • Як повідомили у МВС, українські військові тримають під контролем всі київські мости. Через це мешканців столиці просять не перетинати мости.
  • Захисники України відкриватимуть по ворожих загарбниках вогонь на ураження. Попереджень не буде.
  • Аби окупанти не могли скористатися поїздами метрополітену та проникнути до центра, метро й зупинили.
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Якою є ситуація у Києві

Станом на 10:55 у столиці все відносно спокійно, але під столицію тривають бої. Крім того, мешканці чують важкі вибухи. Ворожої техніки у Києві немає.

Вночі ворог намагався прорватись у місто, обстрілював об'єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, окупанти висадилися у Василькові, але десант був знищений. Вранці 26 лютого загарбники ударили по багатоповерхівці на проспекті Лобановського.

Автор: Олексій Чибісов