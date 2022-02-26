За словами очільника міста, метрополітен перейшов у режим укриття. На станціях 24/7 можуть перебувати люди, однак поїзди поки що не курсуватимуть.

Дивіться також ДРГ намагається висадитись на лівому березі Києва: ЗСУ відкриватимуть вогонь на ураження

Пов'язане відключення метро з тим, що на Лівому березі зафіксована спроба висадки диверсійної групи окупантів.

ЗСУ та тероборона знищуватимуть без попереджень

Як повідомили у МВС, українські військові тримають під контролем всі київські мости. Через це мешканців столиці просять не перетинати мости.

Захисники України відкриватимуть по ворожих загарбниках вогонь на ураження. Попереджень не буде.

Аби окупанти не могли скористатися поїздами метрополітену та проникнути до центра, метро й зупинили.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Якою є ситуація у Києві

Станом на 10:55 у столиці все відносно спокійно, але під столицію тривають бої. Крім того, мешканці чують важкі вибухи. Ворожої техніки у Києві немає.

Вночі ворог намагався прорватись у місто, обстрілював об'єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, окупанти висадилися у Василькові, але десант був знищений. Вранці 26 лютого загарбники ударили по багатоповерхівці на проспекті Лобановського.