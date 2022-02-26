Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Вони будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого.

Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега,

– наголосили в МВС.

Зауважимо, вже третю добу тривають важкі бої за Київ. Росіяни цинічно гатять у цивільну інфраструктуру. Зранку 26 лютого ракета окупантів прилетіла у багатоповерхівку біля Жулян.