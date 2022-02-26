Украинские военные и правоохранители контролируют все мосты, объединяющие левый и правый берег.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Они будут открывать огонь на поражение по целям, пытающимся пересечь мосты в направлении правого.
Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега,
– отметили в МВД.
Заметим, уже третьи сутки продолжаются тяжелые бои за Киев. Россияне цинично бьют по гражданской инфраструктуре. Утром 26 февраля ракета кафиров прилетела в многоэтажку возле Жулян.