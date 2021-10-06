У Києві протестують технологію 5G: що відомо

В інноваційному парку UNIT. City у Києві протестують технологію 5G. Ініціаторами проєкту стали компанія Huawei та мобільний оператор Vodafone Ukraine.

Наразі Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації вже видала їм дозвіл. Запуск тестового режиму має відбутися наприкінці жовтня.

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Користувачам мобільного інтернету радіти рано

У Huawei заявили, що поки українські мобільні оператори ще не бачать можливостей монетизації 5G-технології. За їх словами, закупити потрібне обладнання можна, і це не становить проблеми. Однак зараз воно не окупиться.

Кому може пощастити

Ініціатори тестування 5G в Україні зауважили, що одну галузь в нашій державі таки розглядають як перспективну для впровадження технології. Мовиться про аграрну сферу.

Бунт проти вишки на Хмельниччині: актуальне

У селі Петрашівка на Хмельниччині місцеві мешканці ледь не звалили вишку мобільного зв'язку одного з операторів. Селянам не сподобалося, що її встановили на даху магазину. Зрештою конфлікт закінчився мирно і сторони домовилися знайти компроміс.