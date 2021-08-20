Інцидент трапився у Віньковецькій територіальній громаді. Про нього правоохоронці повідомили 19 серпня.

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На Хмельниччині протестували проти мобільної вишки: подробиці

  • На мітинг зібралося щонайменше 50 активних жителів села.
  • Люди висловлювали незадоволення встановленням на даху місцевого магазину спеціалізованого обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. Імовірно, мовиться про мобільну вишку.
  • Водночас селяни були налаштованими зняти її власноруч.

Селяни, Хмельниччина, Петрашівка, бунт, мобільна вишка
На протест через мобільну вишку зібралося приблизно 50 людей / Фото Нацполіції Хмельниччини

Конфлікту вдалося запобігти

На місце прибули правоохоронці. Очолив групу превентивної комунікації заступник начальника Нацполіції Хмельниччини Валентин Білянський.

Власне поліція діалогу й вела перемовини між селянами та представниками мобільного оператора. У підсумку сторонам вдалося досягти взаєморозуміння.

Селяни, Хмельниччина, Петрашівка, бунт, мобільна вишка
Петрашівці хотіли зняти вишку власноруч, але втрутилися правоохоронці / Фото Нацполіції Хмельниччини ​

Конфлікт врегулювали мирно. Жодних правопорушень зафіксовано не було.

Щодо сторін конфлікту, то жителі Петрашівки разом із оператором мобільного зв'язку зобов'язалися відшукати компромісне рішення проблеми.

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Селяни, Хмельниччина, Петрашівка, бунт, мобільна вишка
Поліції діалогу вдалося владнати конфлікт – все закінчилося мирно / Фото Нацполіції Хмельниччини ​