Інцидент трапився у Віньковецькій територіальній громаді. Про нього правоохоронці повідомили 19 серпня.
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На Хмельниччині протестували проти мобільної вишки: подробиці
- На мітинг зібралося щонайменше 50 активних жителів села.
- Люди висловлювали незадоволення встановленням на даху місцевого магазину спеціалізованого обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. Імовірно, мовиться про мобільну вишку.
- Водночас селяни були налаштованими зняти її власноруч.
На протест через мобільну вишку зібралося приблизно 50 людей / Фото Нацполіції Хмельниччини
Конфлікту вдалося запобігти
На місце прибули правоохоронці. Очолив групу превентивної комунікації заступник начальника Нацполіції Хмельниччини Валентин Білянський.
Власне поліція діалогу й вела перемовини між селянами та представниками мобільного оператора. У підсумку сторонам вдалося досягти взаєморозуміння.
Петрашівці хотіли зняти вишку власноруч, але втрутилися правоохоронці / Фото Нацполіції Хмельниччини
Конфлікт врегулювали мирно. Жодних правопорушень зафіксовано не було.
Щодо сторін конфлікту, то жителі Петрашівки разом із оператором мобільного зв'язку зобов'язалися відшукати компромісне рішення проблеми.
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Поліції діалогу вдалося владнати конфлікт – все закінчилося мирно / Фото Нацполіції Хмельниччини