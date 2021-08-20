Инцидент произошел в Виньковецкой территориальной общине. О нем правоохранители сообщили 19 августа.

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В Хмельницкой области протестовали против мобильной вышки: подробности

На митинг собралось не менее 50 активных жителей деревни.

Люди выражали недовольство установкой на крыше местного магазина специализированного оборудования для обеспечения сотовой связи. Вероятно, говорится о мобильной вышке.

В то же время селяне были настроены снять ее самостоятельно.



На протест из-за мобильной вышки собралось примерно 50 человек / Фото Нацполиции Хмельницкой области

Конфликт удалось предотвратить

На место прибыли правоохранители. Возглавил группу превентивной коммуникации заместитель начальника Нацполиции Хмельницкой области Валентин Билянский.

Собственно полиция диалога и вела переговоры между селянами и представителями мобильного оператора. В итоге сторонам удалось достичь взаимопонимания.



В Петрашовке хотели снять вышку собственноручно, но вмешались правоохранители / Фото Нацполиции Хмельницкой области

Конфликт урегулировали мирно. Никаких правонарушений зафиксировано не было.

Относительно сторон конфликта, то жители Петрашовки вместе с оператором мобильной связи обязались найти компромиссное решение проблемы.

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