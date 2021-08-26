У Києві п’яні підлітки розмалювали вагон в метро: пасажирам було байдуже
Джерело:"Київ оперативний"
У Києві п’яні підлітки розмалювали вагон у метро, але ніхто з пасажирів навіть не звернув на це увагу. Відео кричущої поведінки неповнолітніх виклали у мережу.
На кадрах, які ймовірно знімав один з пасажирів, підлітки із пивом у руках весело малюють щось на склі дверей вагону метро. Людей там було не багато, вагон був майже порожній. Втім, чоловік, який сидів поруч з підлітками, навіть не звернув увагу на їх поведінку.
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У спільноті "Київ оперативний" підкреслили поведінку саме дорослих пасажирів.
Двоє бухих малолітніх осіб з пляшкою пива в пластиці змальовують вагони столичної підземки, а інші вдають, що не помічають цієї дичини. Так і живемо,
– підписав автор ролик.
У Києві п’яні підлітки розмалювали вагон в метро: відео
У коментарях в спільноті люди не соромляться виражати своє відношення до поведінки інших. Ось кілька коментарів:
- Їм скажи, так вони битися почнуть
- Чекаємо ролик із вибаченням, все як завжди
- Може це київський Бенксі