У Києві п'яний чоловік посадив за кермо 8-річного племінника: як його покарали

На проспекті Леся Курбаса чоловік у нетверезому стані посадив за кермо 8-річного хлопчика. Виявилось, що зловмисник є дядьком дитини. Коли ситуацію почали знімати, нетверезий чоловік швидко сам сів за кермо. Його оштрафували поліцейські на понад 20 тисяч. Ніхто не постраждав.

Про це розповів очевидець, який знімав усе на камеру, 29 серпня. Чоловік розповів, що хлопчикові приблизно 8 років. У поліції ще не підтвердили цю інформацію.

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Деталі ДТП

Очевидець їхав у тому ж напрямку, що авто Daewoo Lanos, яким кермував хлопчик. Коли чоловік помітив дитину за кермом, то намагався "зрівнятися" з автомобілем, щоб зняти це на відео. Очевидцю це вдалося.

Біля школяра сидів його дядько, який був п'яний. Коли зловмисник побачив, що його знімають, то одразу зупинив авто і пересів на місце водія. Потім він намагався втекти, однак очевидець їхав за ним і попередньо вже зателефонував у поліцію.

Вдалося спіймати

Lanos зупинили поліцейські на проспекті Відрадному.

У крові зловмисника правоохоронці виявили 1,37 проміле алкоголю в крові.

На чоловіка склали адміністративний протокол за кермування в нетверезому стані та постанову через кермування без посвідчення водія.

Чоловік мав сплатити штраф у розмірі 20 400 гривень.

На щастя, ні водій, ні хлопчик не постраждали.

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Текст публікації у групі dtp.kiev.ua:

П'яний чоловік посадив за кермо авто маленьку дитину. Потім сів сам на сам. Це все Київ. Наші читачі знайшли його і викликали патруль. Оштрафували, 1.37 проміле, загалом 20 400 грн. Дякую вам!

Візьміть до уваги одразу, народ цього не зрозуміє, скажуть "щури, буква "ю" і т д., він нікого не вбив".

"Я їхав проспектом Леся Курбаса, помітив автомобіль Daewoo Lanos AA0824OT, за кермом якого була малолітня дитина, віком близько восьми років.

"Зрівнявся" з авто, щоб переконатися, що відбувається, і записати це на камеру мобільного телефону. Чоловік, який сидів на передньому пасажирському сидінні (пізніше виявився дядьком дитини) побачив це, після чого зупинився автомобіль, а чоловік сів за кермо. Далі він намагався втекти, я слідкував за ним, попередньо повідомляючи про це поліцейським.

Цей автомобіль зупинили працівники поліції на проспекті Відрадному. З'ясувалося, що чоловік перебував у стані сп'яніння (1,37 проміле). Складено протокол за статтею 130 КУпАП, та постанову за керування транспортним засобом без посвідчення водія. Загальна сума штрафів склала 20 400 гривень".