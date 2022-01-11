У Києві п'яний чоловік стріляв по вікнах гуртожитку та патрульним

Надзвичайна подія сталася ввечері 10 січня у Голосіївському районі Києва. Молодик вирішив розважитися пострілами з пневматичної гвинтівки по вікнах гуртожитку.

Про інцидент правоохоронці дізналися від мешканки гуртожитку на вулиці Красилівській. За словами жінки, невідомий їй чоловік вчинив кілька пострілів по вікнах з будинку навпроти.

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На місце події одразу прибули патрульні, які змогли швидко встановити, де саме мешкає зловмисник.

Увімкнув світло та почав стріляти по поліції



Зловмисник двічі вистрелив у бік поліції / Фото патрульної поліції Києва

Правоохоронці, що приїхали на виклик, перекрили мешканцям та перехожим доступ до найближчих будинків, після чого почали з'ясовувати, де може бути стрілець.

У якийсь момент на одному з поверхів будівлі, з якої обстріляли гуртожиток, увімкнулося світло, після чого у бік патрульних здійснили два постріли.

Зрозумівши, де перебуває зловмисник, копи зайшли до його квартири та затримали.



Зброя стрільця / Фото патрульної поліції Києва

Стрільцем виявився нетверезий молодий чоловік, який, судячи з усього, вирішив постріляти виключно заради розваг. У квартирі зловмисника знайшли пневматичну гвинтівку та кулі.

На місце події патрульні викликали слідчих, які документували всі обставини інциденту. Як саме кваліфікували подію у поліції, наразі невідомо.

Схожий випадок у Кривому Розі

10 січня двоє підлітків обстріляли учбову машину однієї з автошкіл у Кривому Розі. Кулі потрапили у заднє пасажирське скло машини. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські, які працювали на місці події, також швидко встановили особи зловмисників.