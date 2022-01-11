Об инциденте правоохранители узнали от жительницы общежития по улице Красиловской. По словам женщины, неизвестный ей мужчина произвел несколько выстрелов по окнам из дома напротив.

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На место происшествия сразу прибыли патрульные, которые смогли быстро установить, где проживает злоумышленник.

Включил свет и начал стрелять по полиции.

Злоумышленник дважды выстрелил в сторону полиции / Фото патрульной полиции Киева

Приехавшие по вызову правоохранители перекрыли жителям и прохожим доступ в ближайшие дома, после чего начали выяснять, где может быть стрелок.

В какой-то момент на одном из этажей здания, из которого обстреляли общежитие, включился свет, после чего в сторону патрульных произвели два выстрела.

Поняв, где находится злоумышленник, копы вошли в его квартиру и задержали.

Оружие стрелка / Фото патрульной полиции Киева

Стрелком оказался нетрезвый молодой человек, который, судя по всему, решил пострелять исключительно для развлечения. В квартире злоумышленника обнаружили пневматическую винтовку и пули.

На место происшествия патрульные вызвали следователей, которые задокументировали все обстоятельства инцидента. Как именно квалифицировали событие в полиции, пока неизвестно.

Похожий случай в Кривом Роге

10 января двое подростков обстреляли учебную машину одной из автошкол в Кривом Роге. Пули попали в заднее пассажирское стекло машины. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские, работавшие на месте происшествия, также быстро установили личности злоумышленников.