По словам звезды, через несколько дней после нападения он хорошо себя чувствует. После нападения у него остались следы побоев на лице, но серьезных травм Куликов, к счастью, не получил.

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О том, как происходило ограбление, потерпевший рассказал в эфире одного из телеканалов.

Начали бить, когда полез в карман

Алексей Куликов утверждает, что злоумышленники встретили его неподалеку от Воздухофлотского путепровода.

Рецидивисты попросили у журналиста прикурить, а когда тот полез в карман, начали бить с криком "90-е возвращаются, это гоп-стоп".

Ведущего несколько раз ударили по виску и в ухо, сбили с ног и обыскали. Злоумышленники забрали у него наличные, банковскую карточку и мобильный телефон.

После нападения мужчины скрылись, а журналист пошел в отделение полиции на Старовокзальной улице.

Я вытер окровавленное лицо и пошел в ближайшее отделение полиции. Там сразу приступили к работе, вскоре прибыла оперативная группа, выехали на место происшествия, осмотрели, сфотографировали. Потом приехала скорая, что-то мне сделали, отвезли в больницу скорой помощи, где мне сделали рентген черепа,

– рассказал журналист.

Куликов также рассказал, что украденные вещи ему пока не вернули. Скорее всего, это сделают после завершения расследования производства, однако журналист с пониманием относится к подобным неудобствам.

Смотрите видео рассказа Андрея Куликова о нападении:

Один – судимый, другой – обвиняемый

Вскоре после совершения преступления правоохранители задержали предполагаемых нападавших на Куликова. Подозреваемыми оказались 23-летний уроженец Николаева, который уже отбывал наказание за кражи, незаконный оборот наркотиков и грабежи, а также его ровесник из Волынской области, что является обвиняемым по делу о краже.

Кроме того, полицейские проверяют еще двух человек на причастность к нападению на Куликова. Если вину фигурантов дела докажут в суде, им грозит до 6 лет заключения.