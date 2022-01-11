За словами зірки, через кілька днів після нападу він добре почувається. Після нападу у нього залишилися сліди побоїв на обличчі, але серйозних травм Куликов, на щастя, не отримав.

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Про те, як відбувалося пограбування, потерпілий розповів в ефірі одного з телеканалів.

Почали бити, коли поліз у кишеню

Олексій Куликов стверджує, що зловмисники перестріли його неподалік від Повітрофлотського шляхопроводу.

Рецидивісти попросили у журналіста прикурити, а коли той поліз у кишеню, почали бити з криком "90-ті повертаються, це гоп-стоп".

Ведучого кілька разів ударили по скроні та у вухо, збили з ніг та обшукали. Зловмисники забрали у нього готівку, банківську картку та мобільний телефон.

Після нападу чоловіки втекли, а журналіст пішов до відділку поліції на Старовокзальній вулиці.



Я витер заюшене кров'ю обличчя і пішов до найближчого відділення поліції. Там одразу взялися до роботи, незабаром прибула оперативна група, виїхали на місце події, оглянули, сфотографували. Потім приїхала швидка, щось мені зробили, відвезли до лікарні швидкої допомоги, де мені зробили рентген черепа,

– розповів журналіст.

Куликов також розповів, що викрадені речі йому поки що не повернули. Скоріш за все, це зроблять після завершення розслідування провадження, однак журналіст із порозумінням ставиться до подібних незручностей.

Дивіться відео розповіді Андрія Куликова про напад:

Один – судимий, інший – обвинувачений

Невдовзі після скоєння злочину правоохоронці затримали ймовірних нападників на Куликова. Підозрюваними виявилися 23-річний уродженець Миколаївщини, який вже відбував покарання за крадіжки, незаконний обіг наркотиків та пограбування, а також його ровесник з Волинської області, що є обвинуваченим у справі про крадіжку.

Крім того, поліцейські перевіряють ще двох осіб на причетність до нападу на Куликова. Якщо провину фігурантів справи доведуть у суді, їм загрожує до 6 років ув'язнення.