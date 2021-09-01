У Києві п'яний чоловік їздив на авто з підробленим техпаспортом
Джерело:патрульна поліція Києва
Киянина, який здійснив низку порушень правил дорожнього руху, затримали патрульні у Голосіївському районі столиці. Сталося це вночі 1 вересня на Київській вулиці.
Як зазначили у патрульній поліції столиці, інспектори зупинили Audi, водій якого порушив правила дорожнього руху. Втім, замість того, щоб адекватно спілкуватися з правоохоронцями, чоловік агресивно поводився.
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Крім того, поліцейські помітили, що власник легковика має ознаки алкогольного сп'яніння.
Знищений VIN та підроблений техпаспорт
- Від проходження огляду або перевірки на драгері водій відмовився, а також не хотів показувати патрульним документи на машину.
- Коли ж правоохоронці з'ясували, що номери Audi мають належати зовсім іншій автівці.
- Тоді керманич показав поліцейським техпаспорт, однак той мав ознаки підробки. Насправді документ видали на третій транспортний засіб.
- Після цього копи оглянули кузов Audi та з'ясували, що VIN-код автівки було знищено.
Щодо водія склали протокол за керування машиною в стані алкогольного сп'яніння, а також за їзду з фейковими номерами.
Чоловіка передали слідчим, які вилучили машину та з'ясовуватимуть, кому насправді вона має належати. Чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження щодо викрадення авто, невідомо.