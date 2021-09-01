У Києві п'яний чоловік їздив на авто з підробленим техпаспортом

Киянина, який здійснив низку порушень правил дорожнього руху, затримали патрульні у Голосіївському районі столиці. Сталося це вночі 1 вересня на Київській вулиці.

Як зазначили у патрульній поліції столиці, інспектори зупинили Audi, водій якого порушив правила дорожнього руху. Втім, замість того, щоб адекватно спілкуватися з правоохоронцями, чоловік агресивно поводився.

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Крім того, поліцейські помітили, що власник легковика має ознаки алкогольного сп'яніння.

Знищений VIN та підроблений техпаспорт

Від проходження огляду або перевірки на драгері водій відмовився, а також не хотів показувати патрульним документи на машину.

Коли ж правоохоронці з'ясували, що номери Audi мають належати зовсім іншій автівці.

Тоді керманич показав поліцейським техпаспорт, однак той мав ознаки підробки. Насправді документ видали на третій транспортний засіб.

Після цього копи оглянули кузов Audi та з'ясували, що VIN-код автівки було знищено.

Щодо водія склали протокол за керування машиною в стані алкогольного сп'яніння, а також за їзду з фейковими номерами.

Чоловіка передали слідчим, які вилучили машину та з'ясовуватимуть, кому насправді вона має належати. Чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження щодо викрадення авто, невідомо.