ДТП сталася близько 20:30 на Дніпровській набережній 1 вересня. Чоловік, який постійно порушує правил дорожнього руху та створює аварійні ситуації для інших, не встиг загальмувати та влетів у задню частину "німця".

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Mercedes стояв на виїзді до перехрестя та чекав на дозволений сигнал світлофору для розвороту.

Ймовірно, син слідчого



Водій Lexus хотів, аби йому поступилися дорогою / Фото "Києва оперативного"

Очевидці інциденту кажуть, що власник Lexus у притаманній собі манері летів у крайній лівій смузі та блимав дальнім світлом фар, вимагаючи його пропустити. Втім, своїх водійських здібностей агресивний водій не розрахував, що й призвело до ДТП.

За даними спільноти "Київ оперативний", чоловік є сином слідчого поліціі, який працює у Дніпрі.

У коментарях до посту про ДТП в соцмережах користувачі зазначають, що постійно бачили, як хлопець підрізає інші машини та вимагає, щоб всі поступалися йому дорогою. Тих, хто цього не робить, чоловік випереджав та намагався створити аварійну ситуацію.

Дивіться відео неадекватного керування водія Lexus, який скоїв ДТП у Києві:

У мережі описано чимало випадків, коли дії молодого чоловіка могли призвести до аварії. Зокрема, він порушував правила дорожнього руху на своєму Volkswagen. Згодом – на Mercedes, а тепер і на новому Lexus.

Дивіться відео створення аварійної ситуації водієм Lexus у Києві: