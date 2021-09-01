Как отметили в Патрульной полиции столицы, инспекторы остановили Audi, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Впрочем, вместо того, чтобы адекватно общаться с правоохранителями, мужчина агрессивно вел себя.
Смотрите также Постоянно нарушал правила: в Киеве водитель элитного Lexus влетел в Mercedes – возмутительные видео
Кроме того, полицейские заметили, что владелец легковушки имеет признаки алкогольного опьянения.
Уничтоженный VIN и поддельный техпаспорт
- От прохождения осмотра или проверки на драгере водитель отказался, а также не хотел показывать патрульным документы на машину.
- Потом правоохранители выяснили, что номера Audi должны принадлежать совсем другой машине.
- Тогда водитель показал полицейским техпаспорт, однако тот имел признаки подделки. На самом деле документ выдали на третье транспортное средство.
- После этого копы осмотрели кузов Audi и выяснили, что VIN-код автомобиля был уничтожен.
В отношении водителя составили протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, а также за езду с фейковыми номерами.
Мужчину передали следователям, которые изъяли машину и будут выяснять, кому на самом деле она должна принадлежать. Открыли ли правоохранители уголовное производство по угону авто, неизвестно.