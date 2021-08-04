У Києві п'яний водій спровокував ДТП, в якому травмувалася його дитина

Нетверезого зловмисника спіймали поліцейські після зіткнення Volkswagen та Renault. Як виявилося, водій "француза" не тільки сів за кермо п'яним, але й віз власну дитину без автокрісла чи інших засобів безпеки.

ДТП сталася 2 серпня на перехресті проспекту Науки та Ракетної вулиці. Чи порушував правила дорожнього руху водій Volkswagen, невідомо. Однак численні та бездумні нехтування безпекою всіх зафіксували з боку керманича Renault.

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Внаслідок аварії досить серйозно постраждав син водія Renault.

Випив втричі більше від норми

Після зіткнення автівок на місце ДТП викликали поліцію та швидку.

Медики встановили, що маленький хлопчик отримав травми та потребує госпіталізації. Його терміново відвезли до лікарні.

Поліцейські ж побачили, що водій "француза" перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірки драгер показав 0,64 проміле алкоголю, що втричі перевищує дозволену норму.

Крім того, слідчі встановили, що у дитина у салоні не була пристебнутою та не сиділа у спеціальному кріслі.

Оскільки в аварії є постраждалі, поліцейські мають відкрити кримінальне провадження. Остаточну кваліфікацію події правоохоронці можуть надати після того, як медики встановлять ступінь важкості травм хлопчика.

Якщо дитина отримала ушкодження середньої тяжкості, зловмиснику загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням прав на термін від 3 до 5 років.