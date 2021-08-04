У Києві п'яний водій спровокував ДТП, в якому травмувалася його дитина

4 серпня 2021 , 09:24
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Джерело:

патрульна поліція Києва

Нетверезого зловмисника спіймали поліцейські після зіткнення Volkswagen та Renault. Як виявилося, водій "француза" не тільки сів за кермо п'яним, але й віз власну дитину без автокрісла чи інших засобів безпеки.

ДТП сталася 2 серпня на перехресті проспекту Науки та Ракетної вулиці. Чи порушував правила дорожнього руху водій Volkswagen, невідомо. Однак численні та бездумні нехтування безпекою всіх зафіксували з боку керманича Renault.

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Внаслідок аварії досить серйозно постраждав син водія Renault.

Випив втричі більше від норми

  • Після зіткнення автівок на місце ДТП викликали поліцію та швидку. 
  • Медики встановили, що маленький хлопчик отримав травми та потребує госпіталізації. Його терміново відвезли до лікарні.
  • Поліцейські ж побачили, що водій "француза" перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірки драгер показав 0,64 проміле алкоголю, що втричі перевищує дозволену норму.
  • Крім того, слідчі встановили, що у дитина у салоні не була пристебнутою та не сиділа у спеціальному кріслі.

Оскільки в аварії є постраждалі, поліцейські мають відкрити кримінальне провадження. Остаточну кваліфікацію події правоохоронці можуть надати після того, як медики встановлять ступінь важкості травм хлопчика.

Якщо дитина отримала ушкодження середньої тяжкості, зловмиснику загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням прав на термін від 3 до 5 років.

Автор: Олексій Чибісов